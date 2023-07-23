Первыми подробностями ракетного удара по Одессе поделился глава ОВА. Олег Кипер отметил, что это была очередная "ночная атака извергов".

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Поврежденные гражданские объекты

Есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения. Информация о пострадавших уточняется,

− отметил он.

Олег Кипер обратился к одесситам и жителям области. Он попросил их отправляться к укрытиям в случаях, когда снова раздастся воздушная тревога.

Враг ударил по самому центру

Одно из попаданий было на площади Соборной. Оккупанты попали в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Его построили еще в 1794 году, а возобновили в 2005 году после разрушений большевиками в 1936 году.

В Одессе больше нет Преображенского собора,

– говорит голос за кадром.

Оккупанты уничтожили Спасо-Преображенский собор в Одессе: смотрите видео

Обратим внимание, что Спасо-Преображенский собор в Одессе – главная церковь УПЦ МП в городе.

"Эти "скрепоноснинькие" подчиненные гундяева освящают российское оружие, чтобы бить по Одессе. "Освящают" старательно, чтобы ракеты летела в наши соборы и храмы. В аду их даже черти не примут", – подчеркнул Сергей Братчук.

В сети уже размышляют, как ЮНЕСКО отреагирует на то, что россияне уничтожили собор в самом центре Одессы.

Оккупанты попали в жилые дома

В сеть также выложили фото из поврежденных жилищ российскими военными. В результате ракетного удара выбило окна, уничтожило стены, осыпалась штукатурка. Также уничтожены машины, припаркованные возле дома.

Последствия ракетного удара по Одессе / Фото из телеграм-каналов​

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Отметим, что российские военные атаковали Одессу всем, чем могли. Они били ракетами Х-22 из Ту-22М3, "Калибрами" и "Ониксами". Также сообщалось, что враг для обстрела использовал ракеты типа С-300.