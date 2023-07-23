Першими подробицями ракетного удару по Одесі поділився глава ОВА. Олег Кіпер зазначив, що це була чергова "нічна атака нелюдів".

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Пошкоджені цивільні об'єкти

Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи. Інформація про постраждалих уточнюється,

– зазначив він.

Олег Кіпер звернувся до одеситів і мешканців області. Він попрохав їх вирушати до укриттів у випадках, коли знову пролунає повітряна тривога.

Ворог вдарив по самісінькому центру

Одне з влучань було на площі Соборній. Окупанти поцілили у Спасо-Преображенський кафедральний собор. Його побудували ще у 1794 році, а відновили у 2005 після руйнувань більшовиками у 1936 році.

В Одесі більше немає Преображенського собору,

– каже голос за кадром.

Окупанти знищили Спасо-Преображенський собор в Одесі: дивіться відео

Звернімо увагу на те, що Спасо-Преображенський собор в Одесі – головна церква УПЦ МП у місті.

"Оці "скрєпнєнькіє" підлеглі гундяєва освячують російську зброю, щоб бити по Одесі. "Освячують" старанно, щоб ракети летіла в наші собори і храми. В пеклі їх навіть чорти не приймуть", – наголосив Сергій Братчук.

У мережі вже міркують, як ЮНЕСКО відреагує на те, що росіяни знищили собор у самісінькому центрі Одеси.

Окупанти влучили у житлові будинки

У мережу також виклали фото з пошкоджених осель російськими військовими. Внаслідок ракетного удару повибивало вікна, понищило стіни, обсипалася штукатурка. Також понищені машини, які були припарковані біля дому.

Наслідки ракетного удару по Одесі / Фото з телеграм-каналів

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Зазначимо, що російські військові атакували Одесу всім, чим лише могли. Вони били ракетами Х-22 з Ту-22М3, "Калібрами" та "Оніксами". Також повідомляли, що ворог для обстрілу використовував ракети типу С-300.