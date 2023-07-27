В Одесском горсовете сообщили о еще одной жертве ракетной атаки 23 июля. Тело женщины обнаружили в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома на улице Парковой. Ее личность устанавливают.

Первой жертвой массированной ночной ракетной атаки стал охранник частного заведения, его просто посекло осколками. 22 человека травмированы, среди них четверо детей. Повреждены многие жилые дома.

Напомним, это именно та атака России, во время которой разрушили Спасо-Преображенский храм – центральный и самый большой храм Одессы, а также значительно повредили Дом ученых. Тогда Россия нанесла удар прямо по историческому центру южного города Украины.