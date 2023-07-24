В ночь на воскресенье, 23 июля, враг атаковал центр города Одессы, из-за чего пострадал храм-визитка областного центра. Власти города провели оперативное совещание. Ключевым вопросом на нем было как раз проведение противоаварийных работ в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Смотрите также Разрушили собор и памятники архитектуры: что известно о самой большой атаке на исторический центр Одессы

Последствия удара по храму в Одессе

Вероятно, в святыню попала противокорабельная ракета "Оникс" захватчиков (по другой информации – Х-22, что также является противокорабельным оружием). Пока эксперты фиксируют, что одна из стен имеет нестабильное положение, поэтому она может внезапно обрушиться.

Как выглядит Спасо-Преображенский собор после удара россиян / Фото пресс-службы городских властей

Как отметил городской голова Труханов, начать противоаварийные работы необходимо в кратчайшие сроки:

во-первых, следует демонтировать аварийно-опасный участок стены;

во-вторых, сделать кровлю во избежание затопления в случае дождя.

Все наши действия мы согласны с владельцем здания. Кроме того, нам необходима помощь священнослужителей для работы с прихожанами. Люди идут с открытым сердцем, но надо понимать, что есть аварийные участки, которые могут представлять угрозу. Поэтому мы будем работать вместе, придерживаясь всех процедур,

– заявил мэр.

Труханов о последствиях удара по храму в Одессе: смотрите видео с телеграм-канала "Одесса. Официально"

Атака на Одессу: важное