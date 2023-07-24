В ночь на воскресенье, 23 июля, враг атаковал центр города Одессы, из-за чего пострадал храм-визитка областного центра. Власти города провели оперативное совещание. Ключевым вопросом на нем было как раз проведение противоаварийных работ в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
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Последствия удара по храму в Одессе
Вероятно, в святыню попала противокорабельная ракета "Оникс" захватчиков (по другой информации – Х-22, что также является противокорабельным оружием). Пока эксперты фиксируют, что одна из стен имеет нестабильное положение, поэтому она может внезапно обрушиться.
Как выглядит Спасо-Преображенский собор после удара россиян / Фото пресс-службы городских властей
Как отметил городской голова Труханов, начать противоаварийные работы необходимо в кратчайшие сроки:
- во-первых, следует демонтировать аварийно-опасный участок стены;
- во-вторых, сделать кровлю во избежание затопления в случае дождя.
Все наши действия мы согласны с владельцем здания. Кроме того, нам необходима помощь священнослужителей для работы с прихожанами. Люди идут с открытым сердцем, но надо понимать, что есть аварийные участки, которые могут представлять угрозу. Поэтому мы будем работать вместе, придерживаясь всех процедур,
– заявил мэр.
Труханов о последствиях удара по храму в Одессе: смотрите видео с телеграм-канала "Одесса. Официально"
Атака на Одессу: важное
- Известно, что во время обстрела в ночь на 23 июля, в результате которого пострадал Спасо-Преображенский собор, погиб один человек. Мужчина был охранником гражданского здания.
- Вместе с тем в целом пострадал 21 человек. Семь человек были госпитализированы в больницы города. Среди них – 17-летний парень, 2006 года рождения. Врачам удалось его привести в чувство, однако состояние его по состоянию на вечер 23 июля было тяжелым.
- Кроме того, в Минобороны нашего государства констатировали, что Россия прекрасно знала, что запускает по мирному городу неточные ракеты