У ніч проти неділі, 23 липня, ворог атакував середмістя Одеси, через що постраждав храм-візитівка обласного центру. Влада міста провела оперативну нараду. Ключовим питанням на ній було якраз-таки проведення протиаварійних робіт у Спасо-Преображенському кафедральному соборі.
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Наслідки удару по храму в Одесі
Ймовірно, у святиню влучила протикорабельна ракета "Онікс" загарбників (за іншою інформацією, – Х-22, що також є протикорабельною зброєю). Наразі експерти фіксують, що одна зі стін має нестабільне положення, тому вона може раптово обвалитися.
Який вигляд має Спасо-Преображенський собор після удару росіян / Фото пресслужби міської влади
Як зазначив міський голова Труханов, розпочати протиаварійні роботи необхідно у найкоротші терміни:
- по-перше, слід демонтувати аварійно-небезпечну ділянку стіни;
- по-друге, зробити покрівлю аби уникнути затоплення у разі дощу.
Всі наші дії ми погоджуємо з власником будівлі. Крім того, нам необхідна допомога священнослужителів для роботи з парафіянами. Люди йдуть з відкритим серцем, але треба розуміти, що є аварійні ділянки, які можуть нести загрозу. Тому ми працюватимемо разом, дотримуючись усіх процедур,
– заявив мер.
Труханов про наслідки удару по храму в Одесі: дивіться відео з телеграм-каналу "Одеса. Офіційно"
Атака на Одесу: важливе
- Відомо, що під час обстрілу в ніч на 23 липня, внаслідок якого постраждав Спасо-Преображенський собор, загинула одна людина. Чоловік був охоронцем цивільної будівлі.
- Разом з тим загалом постраждала 21 людина. Семемо людей було госпіталізовано до лікарень міста. Серед них – 17-річний хлопець, 2006 року народження. Лікарям вдалось його привести до тями, однак стан його станом на вечір 23 липня був важким.
- Окрім того, в Міноборони нашої держави констатували, що Росія прекрасно знала, що запускає по мирному місту неточні ракети.