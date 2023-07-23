У ніч проти 23 липня, Росія атакувала Одесу крилатими ракетами. Загалом постраждало 22 людини. З них троє – діти. Усім потерпілим медики оперативно надали відповідну допомогу в медзакладах міста.

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Що відомо про поранених через атаку на Одесу

Як пишуть у пресслужбі одеської влади, більшість травм внаслідок цього удару пов'язані з ураженням людей уламками скла. Окрім того, лікарі дістали шматок металу з тіла одного пацієнта.

Вся медична допомога та ліки надані в повному обсязі. Наразі (станом на 14:00, 23 липня – 24 Канал) на стаціонарному лікуванні залишаються сім постраждалих внаслідок російської агресії, серед них – хлопець 2006 року народження у важкому стані з пораненням грудної клітки. Інші пацієнти продовжують лікування амбулаторно.

Постраждалі через удар по Одесі / фото "Одеса. Офіційно" (заблюрені 24 Каналом)

Зверніть увагу! Станом на 17:00, 23 липня відомо про одну жертву цієї атаки. Водночас одну жінку вдалось живою дістати з-під завалів.

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