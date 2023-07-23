У ніч проти 23 липня, Росія атакувала Одесу крилатими ракетами. Загалом постраждало 22 людини. З них троє – діти. Усім потерпілим медики оперативно надали відповідну допомогу в медзакладах міста.
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Що відомо про поранених через атаку на Одесу
Як пишуть у пресслужбі одеської влади, більшість травм внаслідок цього удару пов'язані з ураженням людей уламками скла. Окрім того, лікарі дістали шматок металу з тіла одного пацієнта.
Вся медична допомога та ліки надані в повному обсязі. Наразі (станом на 14:00, 23 липня – 24 Канал) на стаціонарному лікуванні залишаються сім постраждалих внаслідок російської агресії, серед них – хлопець 2006 року народження у важкому стані з пораненням грудної клітки. Інші пацієнти продовжують лікування амбулаторно.
Постраждалі через удар по Одесі / фото "Одеса. Офіційно" (заблюрені 24 Каналом)
Удар по Одесі: що ще потрібно знати
- Загарбники били, зокрема, по історичному центру міста. Через це постраждав Одеський Спасо-преображенський храм на Соборній площі. Ураження зазнав вівтар, внаслідок чого зайнялась пожежа. Як відомо, собор був однієї з візитівок Одеси.
- Разом з тим було пошкоджено щонайменше 6 житлових, у тому числі багатоквартирних, будинків. Також було понівечено десятки автівок, а у багатьох будівлях міста було пошкоджено фасади та дахи.
- В Італії заявили, що шоковані через цю російську атаку на будівлі XIX – XX століття. Там констатували, що варварство ніколи не переможе, та наголосили, що готові долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України.