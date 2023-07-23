Рятувальники витягли жінку, яка дивом вижила. Наразі відомо про щонайменше одну жертву.
Дізнайтеся більше Зруйнований Спасо-Преображенський собор: що відомо про найбільшу атаку на історичний центр Одеси
Окупанти зруйнували житловий будинок
Наразі відповідні служби фіксують руйнування. Після цього комунальники почнуть ліквідацію наслідків російської атаки.
Підійшов до дверей подивитися. Удар і всі вікна повилітали,
– розповів місцевий житель.
Раніше Росія знову тероризувала Південь: опівночі запустили ракети X-22, в Одесі спалахнула пожежа
Наслідки ракетного удару по Одесі: дивіться відео
Терористичний удар Росії по Одещині: головне
- Станом на 05:25 відомо про 1 жертву. Одну людину рятувальники успішно деблокували.
- Ще 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізували, інші – лікуються амбулаторно.
- Росія атакувала Одещину щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування. Запустили на мирні населені пункти, цивільну інфраструктуру "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.
- Окупанти зруйнували Спасо-Преображенський собор. Також постраждали інші православні святині. Зокрема, з-під завалів витягли Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.
- Значну частину ракет збила ППО. Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, зокрема, багатоквартирним будинкам.
- Понівечено десятки автівок. Окрім того, у багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.
- Постраждали 2 пам'ятки архітектури.