Российское руководство не признает свою вину в самой масштабной атаке по гражданской инфраструктуре Одессы. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что это сделали не россияне. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
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По его словам, обвинения в адрес России из-за разрушения собора в Одессе – это "абсолютная неправда", потому что россияне, мол, "не наносят ударов по храмам". Это сделали мифические "антиракеты".
Там речь идет об антиракетах, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм.
– говорит пресс-секретарь Путина.
Уровень цинизма Кремля зашкаливает
Сначала в Кремле вообще отрицали, что обстрел задел Спасо-Преображенский собор.
Там заявили, что все обстрелянные объекты были на безопасной дистанции от храмового комплекса. А били по ним потому, что там "готовились теракты против РФ".
Но уже в следующих сообщениях, будто бы ничего и не было, путинские приспешники признали разрушение храмовой святыни.
Наиболее вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов,
– наговорил Песков.
К нему присоединилось и минобороны: во время планирования ракетных ударов бьют "по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима, сознательно исключая поражение гражданских объектов, объектов культурного и исторического наследия".
Информацию о местонахождении таких "объектов", по словам государства-агрессора, тщательно проверяют. Но это циничная ложь.
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Ракетные удары по центрам украинских городов
В последнее время россияне целятся именно по центру.
- Обстрел Одессы 23 июля 2023 года частично разрушил крупнейший храм города, Спасо-Преображенский собор. Также из-за российских обстрелов поврежден Дом ученых (бывший дворец графа Толстого) и жилые дома. Напротив собора находится гостиница, а почти за углом – знаменитый одесский Пассаж и улица Дерибасовская.
- Похожий обстрел произошел 6 июля 2023 года: тогда россияне ударили по Львову. Как и в Одессе, пострадал исторический центр, ведь задело здания из буферной зоны ЮНЕСКО. Повреждены дома по улице Стрыйской, являющиеся памятниками архитектуры местного значения.
- Под прицелом россиян был и исторический центр столицы: 10 октября 2022 года ракета попала на перекресток улиц Владимирской и бульвара Шевченко. Повреждения получили здания Киевского университета имени Шевченко, научная библиотека имени Максимовича и Дом учителя Также "прилетело" в детскую площадку в парке Шевченко рядом с университетом.