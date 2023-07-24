Російське керівництво не визнає своєї провини наймасштабнішій атаці по цивільній інфраструктурі Одеси. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вважає, що це зробили не росіяни. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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За його словами, звинувачення на адресу Росії щодо руйнування собору в Одесі – це "абсолютна неправда", бо росіяни, мовляв, "не завдають ударів по храмах". Це зробили міфічні "антиракети".

Там йдеться про антиракети, власне які були випущені і які самі зруйнували цей храм,

– говорить прессекретар Путіна.

Рівень цинізму Кремля зашкалює

Спочатку у Кремлі взагалі заперечували, що обстріл зачепив Спасо-Преображенський собор.

Там заявили, що всі обстріляні об'єкти "були на безпечній дистанції від храмового комплексу". А гатили по них тому, що там "готувалися теракти проти РФ".

Та вже у наступних повідомленнях, ніби нічого й не було, путінські посіпаки визнали руйнування храмової святині.

Найбільш імовірною причиною руйнування Спасо-Преображенського храму в Одесі стало падіння української зенітної керованої ракети внаслідок безграмотних дій операторів комплексів ППО, які ЗСУ навмисно мають у своєму розпорядженні в житлових кварталах населених пунктів,

– наговорив Пєсков.

До нього долучилося і міноборони, яке стверджувало: під час планування ракетних ударів б'ють "по об'єктах військової та терористичної інфраструктури київського режиму, свідомо виключаючи поразку цивільних об'єктів, об'єктів культурної та історичної спадщини".

Інформацію про місце розташування таких "об'єктів", за словами держави-агресора, ретельно перевіряють. Але це цинічна брехня.

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Ракетні удари по центрах українських міст

Останнім часом росіяни цілять саме по середмістю.