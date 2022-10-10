Важливо Усі школи України мають перейти на дистанційне навчання, – Міносвіти

Університет Шевченка у Києві зазнав пошкоджень

Так, російські ракети пошкодили споруди Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомив ректор Володимир Бугров у фейсбуці.

Споруди ушкоджені. Люди цілі,

– написав ректор КНУ імені Тараса Шевченка.

При цьому, за словами Бугрова, університет переводять на дистанційку.

Понищена також бібліотека ім. М. Максимовича КНУ

Через ракетний обстріл Росією Києва уранці 10 жовтня пошкоджена також Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка, інформує Читомо.

Зазнав пошкоджень й інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Як повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, пошкоджені також філармонія, музеї Ханенків та Шевченка. Через ракетний удар сильних руйнувань зазнали штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя.