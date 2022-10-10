Значних руйнувань 10 жовтня ворог завдав столиці України. Зокрема, внаслідок обстрілу понищені заклади освіти Києва.
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Університет Шевченка у Києві зазнав пошкоджень
Так, російські ракети пошкодили споруди Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомив ректор Володимир Бугров у фейсбуці.
Споруди ушкоджені. Люди цілі,
– написав ректор КНУ імені Тараса Шевченка.
Понищена також бібліотека ім. М. Максимовича КНУ
Зазнав пошкоджень й інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Як повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, пошкоджені також філармонія, музеї Ханенків та Шевченка. Через ракетний удар сильних руйнувань зазнали штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя.
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