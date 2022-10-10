Так, через масові атаки Росією території нашої держави навчальний процес в Україні 10 жовтня зазнав серйозних змін. Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що українські діти не повинні вчитися офлайн.

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Школи України мають перевести на дистанційку

Очільник МОН Сергій Шкарлет звернувся до начальників ОВА та керівників закладів освіти. Міністр закликав їх перевести заклади освіти на дистанційне навчання до 14 жовтня.

Безпека – понад усе! Не нехтуйте правилами поведінки під час сигналу "повітряна тривога", спускайтеся в укриття,

– наголосив міністр.

Важливо У школах Рівного, Тернополя, Волині та Буковини скасували навчання

Як зараз триває навчання в українських школах

Через загрозу ракетних ударів в усіх школах Рівного скасували навчання. Ті діти, які прийшли до закладів раніше, поки перебувають в укриттях, але батьки зможуть їх забрати, повідомили в управлінні освіти міста.

У школах Волині через небезпеку ракетного обстрілу 10 жовтня скасували офлайн-навчання, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що більшість шкіл області сьогодні не розпочинали навчання через повітряну тривогу. Рішення про поновлення навчання у школах Буковини ухвалюватимуть в залежності від ситуації.

Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, сьогодні школи у місті працюватимуть дистанційно. Вчителі за можливості проведуть урок онлайн або дадуть завдання для самостійного опрацювання.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що львівських школярів поки перевели на дистанційне навчання.

10 жовтня навчання у школах Львова буде дистанційним. Усім організували перекус. Забрати дітей зі шкіл батьки можуть лише після відбою. Водночас усіх мешканців міста за потреби впускають в укриття. Наразі у деяких школах працює резервне освітлення.