Так, из-за массовых атак Россией территории нашего государства учебный процесс в Украине 10 октября претерпел серьезные изменения. Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что украинские дети не должны учиться оффлайн.
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Школы Украины должны перевести на дистанционку
Глава МОН Сергей Шкарлет уже обратился к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений. Министр призвал их перевести учебные заведения на дистанционное обучение до 14 октября.
Безопасность – превыше всего! Не пренебрегайте правилами поведения во время сигнала "воздушная тревога", спускайтесь в укрытие,
– подчеркнул министр.
Важно В школах Ровно, Тернополя, Волыни и Буковины отменили обучение
Как сейчас идет обучение в украинских школах
- Из-за угрозы ракетных ударов во всех школах Ровно отменили обучение. Те дети, которые пришли в заведения раньше, пока находятся в укрытиях, но родители смогут их забрать, сообщили в управлении образования города.
- В школах Волыни из-за опасности ракетных обстрелов 10 октября отменили офлайн-обучение, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
- Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что большинство школ области сегодня не начинали обучение из-за воздушной тревоги. Решения о возобновлении обучения в школах Буковины будут приниматься в зависимости от ситуации.
- Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, сегодня школы в городе будут работать дистанционно. Учителя по возможности проведут урок онлайн или дадут задание для самостоятельной проработки.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что львовских школьников пока перевели на дистанционное обучение.
- 10 октября обучение в школах Львова будет дистанционным. Всем организовали перекус. Забрать детей из школ родители могут только после отбоя. В то же время всех жителей города при необходимости впускают в укрытие. В некоторых школах работает резервное освещение.
Россия массово атакует Украину ракетами
С утра 10 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу, которая продолжается до сих пор. Российские военные массово атакуют ракетами украинские города. Во Львове около 9 утра было слышно несколько взрывов, однако глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что работает ПВО.
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