Так, из-за массовых атак Россией территории нашего государства учебный процесс в Украине 10 октября претерпел серьезные изменения. Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что украинские дети не должны учиться оффлайн.

Читайте Как будут учиться школьники во Львове и когда можно забрать детей из школ

Школы Украины должны перевести на дистанционку

Глава МОН Сергей Шкарлет уже обратился к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений. Министр призвал их перевести учебные заведения на дистанционное обучение до 14 октября.

Безопасность – превыше всего! Не пренебрегайте правилами поведения во время сигнала "воздушная тревога", спускайтесь в укрытие,

– подчеркнул министр.

Важно В школах Ровно, Тернополя, Волыни и Буковины отменили обучение

Как сейчас идет обучение в украинских школах

Из-за угрозы ракетных ударов во всех школах Ровно отменили обучение. Те дети, которые пришли в заведения раньше, пока находятся в укрытиях, но родители смогут их забрать, сообщили в управлении образования города.

В школах Волыни из-за опасности ракетных обстрелов 10 октября отменили офлайн-обучение, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что большинство школ области сегодня не начинали обучение из-за воздушной тревоги. Решения о возобновлении обучения в школах Буковины будут приниматься в зависимости от ситуации.

Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, сегодня школы в городе будут работать дистанционно. Учителя по возможности проведут урок онлайн или дадут задание для самостоятельной проработки.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что львовских школьников пока перевели на дистанционное обучение.

10 октября обучение в школах Львова будет дистанционным. Всем организовали перекус. Забрать детей из школ родители могут только после отбоя. В то же время всех жителей города при необходимости впускают в укрытие. В некоторых школах работает резервное освещение.