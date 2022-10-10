Так, повітряна тривога у місті Лева 10 жовтня триває вже понад три години. Мер міста Андрій Садовий розповів, що навчання у школах міста сьогодні зазнало значних змін.
Важливо Школи Львова перевели на дистанційне навчання
Як 10 жовтня вчитимуться школярі Львова
Учні, які сьогодні, 10 жовтня, прийшли на навчання у школи Львова, залишаються в укриттях. Як уточнив мер Львова, усім організували перекус. Забрати їх батьки можуть лише після відбою. Водночас усіх мешканців міста за потреби впускають в укриття. Наразі у деяких школах працює резервне освітлення.
Через перебої енергопостачання та зв’язку сьогодні уроків не буде. Про формат навчання на найближчі дні повідомимо згодом,
– написав Садовий.
Школи Львова також перевели на дистанційне навчання
- У Львові також було чутно вибухи.
- Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, львівських школярів поки перевели на дистанційне навчання.
- 10 жовтня навчання у школах Львова буде дистанційним.
- Онлайн-урок почнеться за годину після завершення тривоги.
Читайте У школах Рівного, Тернополя, Волині та Буковини скасували навчання
У школах Рівного, Тернополя, Волині та Буковини скасували навчання
- Через загрозу ракетних ударів в усіх школах Рівного скасували навчання. Ті діти, які прийшли до закладів раніше, поки перебувають в укриттях, але батьки зможуть їх забрати, повідомили в управлінні освіти міста.
- У школах Волині через небезпеку ракетного обстрілу 10 жовтня скасували офлайн-навчання, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
- Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що більшість шкіл області сьогодні не розпочинали навчання через повітряну тривогу. Рішення про поновлення навчання у школах Буковини ухвалюватимуть в залежності від ситуації.
- Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, сьогодні школи у місті працюватимуть дистанційно. Вчителі за можливості проведуть урок онлайн або дадуть завдання для самостійного опрацювання.
Росія масово атакує Україну ракетами
Від ранку 10 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка триває досі. Російські військові масово атакують ракетами українські міста. У Львові близько 9 ранку було чути кілька вибухів, однак глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що працює ППО.