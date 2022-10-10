Так, повітряна тривога у місті Лева 10 жовтня триває вже понад три години. Мер міста Андрій Садовий розповів, що навчання у школах міста сьогодні зазнало значних змін.

Важливо Школи Львова перевели на дистанційне навчання

Як 10 жовтня вчитимуться школярі Львова

Учні, які сьогодні, 10 жовтня, прийшли на навчання у школи Львова, залишаються в укриттях. Як уточнив мер Львова, усім організували перекус. Забрати їх батьки можуть лише після відбою. Водночас усіх мешканців міста за потреби впускають в укриття. Наразі у деяких школах працює резервне освітлення.

Через перебої енергопостачання та зв’язку сьогодні уроків не буде. Про формат навчання на найближчі дні повідомимо згодом,

– написав Садовий.

Школи Львова також перевели на дистанційне навчання

У Львові також було чутно вибухи.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, львівських школярів поки перевели на дистанційне навчання.

10 жовтня навчання у школах Львова буде дистанційним.

Онлайн-урок почнеться за годину після завершення тривоги.

Читайте У школах Рівного, Тернополя, Волині та Буковини скасували навчання

У школах Рівного, Тернополя, Волині та Буковини скасували навчання

Через загрозу ракетних ударів в усіх школах Рівного скасували навчання. Ті діти, які прийшли до закладів раніше, поки перебувають в укриттях, але батьки зможуть їх забрати, повідомили в управлінні освіти міста.

У школах Волині через небезпеку ракетного обстрілу 10 жовтня скасували офлайн-навчання, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що більшість шкіл області сьогодні не розпочинали навчання через повітряну тривогу. Рішення про поновлення навчання у школах Буковини ухвалюватимуть в залежності від ситуації.

Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, сьогодні школи у місті працюватимуть дистанційно. Вчителі за можливості проведуть урок онлайн або дадуть завдання для самостійного опрацювання.