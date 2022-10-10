Так, у кількох областях України вже скасували офлайн-навчання у школах. Зокрема, у західних регіонах нашої держави.

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Навчання у школах Рівного скасували

Через загрозу ракетних ударів в усіх школах Рівного скасували навчання.

Ті діти, які прийшли до закладів раніше, поки перебувають в укриттях, але батьки зможуть їх забрати,

– повідомили в управлінні освіти міста. Як вчитимуться учні на Волині У школах Волині через небезпеку ракетного обстрілу 10 жовтня скасували офлайн-навчання, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Про скасування офлайн-навчання у Луцьку також повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Чи вчаться діти на Буковині Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що більшість шкіл області сьогодні не розпочинали навчання через повітряну тривогу. Ті діти, які встигли вийти на навчання, перебувають зараз в укриттях. Про них піклуються освітяни,

– повідомив Запаранюк. Рішення про поновлення навчання у школах Буковини ухвалюватимуть в залежності від ситуації. Важливо Масована ракетна атака України: що зараз відбувається у містах Яка ситуація у Тернополі Ситуація у Тернопільській області та обласному центрі наразі контрольована і стабільна, повідомив мер Тернополя Сергій Надал.