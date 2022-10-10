Так, у кількох областях України вже скасували офлайн-навчання у школах. Зокрема, у західних регіонах нашої держави.
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Навчання у школах Рівного скасували
Через загрозу ракетних ударів в усіх школах Рівного скасували навчання.
Ті діти, які прийшли до закладів раніше, поки перебувають в укриттях, але батьки зможуть їх забрати,
– повідомили в управлінні освіти міста.
Як вчитимуться учні на Волині
Про скасування офлайн-навчання у Луцьку також повідомив мер міста Ігор Поліщук.
Чи вчаться діти на Буковині
Ті діти, які встигли вийти на навчання, перебувають зараз в укриттях. Про них піклуються освітяни,
– повідомив Запаранюк.
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Яка ситуація у Тернополі
Ситуація у Тернопільській області та обласному центрі наразі контрольована і стабільна, повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
Сьогодні для безпеки дітей школи працюватимуть дистанційно. Вчителі за можливості проведуть урок онлайн або дадуть завдання для самостійного опрацювання,
– повідомив Надал.
Школи Львова також перевели на дистанційне навчання
- У Львові також було чутно вибухи.
- Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, львівських школярів поки перевели на дистанційне навчання.
- 10 жовтня навчання у школах Львова буде дистанційним.
- Онлайн-урок почнеться за годину після завершення тривоги.
Росія масово атакує Україну ракетами
Від ранку 10 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу, яка триває досі. Російські військові масово атакують ракетами українські міста.
У Львові близько 9 ранку було чути кілька вибухів, однак глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що працює ППО.
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