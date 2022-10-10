Про це 10 жовтня розповіли у Головному управлінні розвідки. Зазначили, що злочинні вказівки отримали представники російських військових частин стратегічної та дальньої авіаці.

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"Цілями визначалися саме об'єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст", – розповіли у розвідці.

Планували знищити ТЕС

За інформацією розвідки, 8 жовтня на аеродром "Оленья" з аеродрому "Енгельс" окупанти перебазували 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160. Вороги спорядили їх крилатими ракетами Х-101.

Крім цього, на зовнішній рейд Севастополя вивели 6 носіїв крилатих ракет з 40 ракетами "Калібр".

Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості, – наголосили у розвідці.

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