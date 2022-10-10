Об этом 10 октября рассказали в Главном управлении разведки. Преступные указания получили представители российских воинских частей стратегической и дальней авиации.

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"Целями определялись именно объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов", – рассказали в разведке.

Планировали уничтожить ТЭС

По информации разведки, 8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" оккупанты перебазировали 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160. Враги снарядили их крылатыми ракетами Х-101.

Кроме того, на внешний рейд Севастополя вывели 6 носителей крылатых ракет с 40 ракетами "Калибр".

Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и запугивание европейской общественности,

– отметили в разведке.

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