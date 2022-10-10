Все действия Кремля свидетельствуют о том, что Россия является государством-террористом. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Агония режима

Советник главы МВД отметил, что ракетные удары россиян по Украине все больше выглядят как агония путинского режима.

Это не месть за Крымский мост, то просто был определенный нарратив Путина, что это месть, которую он будет дальше продолжать. На сегодняшний день нет данных, что именно Украина делала этот взрыв – это также нарратив России. Путин сделал ракетную атаку, потому что по ту сторону от нас "обезьяна с гранатой": ты никогда не знаешь, что от нее ждать,

– объяснил Смирнов.

По его словам, Кремль мог обстрелять Украину в любой день, "без всякой привязки".

"Россия – страна-террорист, как и сам Путин по своей сути. Он все делает, как террорист. Поэтому я не привязывал бы это к какой-либо мести и Крымскому мосту", – добавил советник.

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Что будет дальше

Смирнов отметил, что Путин и дальше будет отдавать приказы наносить удары по критической инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без света, тепла и "чтобы давить этим".

"Но это будет ближе к холодам, чтобы мы не могли подготовиться. У нас был "план Б" и понимали, что Путин на такие шаги пойдет. По ту сторону сидит враг, который хочет нас уничтожить. В то же время Путин говорит, что нет такой страны как Украина. Он нашел бы любой повод для войны, который можно "замаскировать", – рассказал собеседник.

Он надеется, что ракетная атака 10 октября навсегда "поставит точку в вопросе вооружения от Запада".

В частности, по поставкам систем ATACMS, радиусом до 300 километров. Анонсированные заседания стран Большой семерки и ближайшего Рамштайна должны нам это подтвердить. Наконец, Запад должен сказать Украине, что он с нами до конца,

– резюмировал Смирнов.

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