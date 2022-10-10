Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Таким образом Евросоюз продолжает поддерживать Украину в борьбе с агрессией России.

Обратите внимание Зеленский договорился о созыве срочного заседания G7 из-за террористических действий России

Новая помощь Украине от ЕС

Боррель заявил, что Европейский Союз в ближайшее время предоставит Украине новую военную помощь.

Глубоко потрясен нападениями России на мирных жителей в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в 21 веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы с Украиной. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути,

– отметил дипломат.

Достойно внимания – Срочное обращение Зеленского из-за массированной атаки: смотрите видео