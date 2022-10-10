Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Таким чином, Євросоюз продовжує підтримувати Україну у боротьбі з агресією Росії.

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Нова допомога Україні від ЄС

Боррель заявив, що Європейський Союз найближчим часом надасть Україні нову військову допомогу.

Глибоко шокований нападами Росії на мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким діям не місце у 21 столітті. Я засуджую їх найрішучішим чином. Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС уже в дорозі,

– зазначив дипломат.

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