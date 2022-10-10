Також Зеленський обговорив з Шольцом важливі питання. Про це повідомив сам український президент.

Важливо У них є 2 мішені, – Зеленський на тлі масових атак звернувся до українців із центру Києва

Зеленський домовився про скликання засідання G7

Домовилися з Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, яка головує в G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти Росії,

– зазначив президент.

Зеленський додав, що також з Шольцом обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури.

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