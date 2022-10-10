Также Зеленский обсудил с Шольцем важные вопросы. Об этом сообщил сам украинский президент.

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Зеленский договорился о созыве заседания G7

Договорились с Олафом Шольцем, канцлером Германии, председательствующей в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах России,

– отметил президент.

Зеленский добавил, что также с Шольцем обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

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