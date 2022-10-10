Путинский шантаж Украины ведет Россию только к единственному логическому сценарию. Об этом 24 каналу рассказал главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Ус.
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Дилемма для Москвы
Эксперт отметил, что на сегодняшний день в Кремле не знают, что дальше делать в войне против Украины.
Сейчас там идет поиск "оптимальной формулы", как выйти. Но пока я не вижу реального желания что-то останавливать. Заявления о переговорах раздаются вместе с лозунгом "вы признайте все, что произошло" и "начинаем с чистого листа". Даже россияне, видимо, понимают, что для Украины это неприемлемо,
– объяснил обозреватель.
По его словам, даже возвращение к "статусу-кво" 24 февраля для Украины уже неприемлемо.
"И даже возвращение к границам, в которых Украина восстановила свою независимость – также будет неприемлемым. Недавно Зеленский подписал указ о том, что Украина не признает российскими Курилы, Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье. Только при всех этих условиях возможны какие-то переговоры", – добавил аналитик.
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Группы влияния в Кремле
Ус указал, что учитывая ментальность людей, которые сейчас у власти в России, они будут пытаться продолжить войну.
Это "питерская подворотня" – они, конечно, хотят идти до конца. В России в целом есть две группы у власти: одна – партия "большой крови", другая – партия "денег и крови". Вторая партия поддерживала агрессивные действия, но желает существовать и после войны. Первая партия все поставила на эту войну, даже не думая, что если ты так поступаешь, то можешь проиграть,
– подчеркнул эксперт.
По его мнению, проигрыш России в войне будет означать войну "всех со всеми".
"Не впервые в истории России возникла ситуация, когда ожидали "маленькую победную войну", а потерпели позорное поражение. Война с Японией, закончившаяся поражением России, привела к бурным событиям, усиленным недовольством действиями власти во время Первой мировой войны, в частности из-за мобилизации. Это закончилось двумя революциями, которые разрушили Российскую империю", – добавил обозреватель.
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Каким может быть финал
Ус рассказал, что "финал России" может закончиться развалом страны.
Украине нужно вместе с другими странами решать, как мы будем признавать независимость отдельных частей России. Распад России – это очень логичный финал игры на "поднятие ставок". То есть был период, когда Россия могла остановиться, чтобы сохранить себя в тех пределах, в которых она существовала до 24 февраля,
– объяснил эксперт.
Он отметил, что когда россияне начали большую войну, для них финал может действительно быть в распаде, когда значительные части России просто объявят о своей независимости просто потому, что они не захотят ассоциироваться с поражением.
"Все идет к тому, что Россия может проиграть. К примеру, зачем Татарстану брать ответственность за это поражение? Лучше объявить о суверенитете или независимости. Турция могла бы очень быстро признать такое решение. Сейчас определенная работа ведется по этому поводу... У России сейчас выбор: либо вернуться на границу 1991 года, либо все закончится плохо", – резюмировал аналитик.
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Агония российских властей: что известно
- Утром 8 октября раздались взрывы на Крымском мосту. Уже стало известно, что за "хлопком" стоят украинские спецслужбы, в том числе и Служба безопасности Украины.
- Впоследствии Путин приказал ФСБ защищать Крымский мост.
- Утром 10 октября российские оккупанты нанесли до сотни ракетных ударов по Украине. В частности, атаковали: Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Днепропетровскую, Житомирскую, Полтавскую, Харьковскую, Николаевскую, Сумскую, Ивано-Франковскую, Киевскую области и Киев.
- В этот же день Путин прокомментировал массированные ракетные удары по Украине. По его словам, это сделали в ответ на якобы "теракты по территории России".