Об этом во время своего вечернего обращения заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что 7 октября было принято важное, историческое и юридически безупречное решение.

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Все земли, которые оккупировала Россия, нужно освобождать

Президент рассказал, что 7 октября Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией.

"Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть соответствующее заявление Верховной Рады Украины. И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения", – заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого права на эти территории, и все в мире это хорошо знают, поэтому нужно наконец-то действовать.

Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой. Только так мы можем вернуть полную силу международному праву,

– подчеркнул глава государства.

По его словам, устав ООН и весь комплекс договоров и конвенций, на которых базируется международный правопорядок, будут работать только тогда, когда оккупанты будут проигрывать, а народы мира будут защищены от любых оккупаций.

"Этой войной против Украины, против международного правопорядка, против наших людей Россия поставила себя в условии, когда это теперь только вопрос времени – реальное освобождение всего, что когда-то было захвачено и находится сейчас под контролем Кремля", – добавил Зеленский.

Президент пояснил, что Россия на своем примере покажет всем потенциальным агрессорам мира, что захватническая террористическая война в наше время – это путь к ослаблению и неизбежному разрушению начинающего такую ​​войну.

"Агрессор должен проиграть. Так и будет. Чтобы такие войны больше не повторялись и чтобы мир был действительно долгосрочным. Ничего не должно остаться захватчикам. Верю: и для наших партнеров справедливость будет восстановлена", – заметил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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ВСУ продолжают освобождать оккупированные территории

Зеленский рассказал, что только в течение этой недели украинские воины освободили от российского псевдореферендума:

776 квадратных километров территории на Востоке,

29 населенных пунктов, в том числе 6 – в Луганской области.

Всего с начала этой наступательной операции ВСУ освободили 2434 квадратных километра и 96 населенных пунктов.

"И я хочу сегодня отметить бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за героические усилия по освобождению украинской земли", – добавил президент.

По его словам, хорошие результаты на этой неделе есть и на Юге – украинские защитники и там ежедневно освобождают города и села от псевдореферендума.

Обязательно дойдем и до земель, оккупированных Россией раньше. Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые это обеспечивают!

– подчеркнул глава государства.

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Украину ждет важная неделя

Зеленский отметил, что с начала полномасштабной войны 29887 украинских воинов отметили государственными наградами, 178 из них – удостоены звания Героя Украины.

"Такой масштаб мужества и героизма наших бойцов однозначно свидетельствует в пользу того, что Украину не остановить", – отметил президент.

Он добавил, что каждый из российских ударов, все проявления российского террора – против Запорожья, Харькова, Николаева, Донбасса и всех других наших территорий – только доказывают, что освобождение всей нашей земли – это единственный фундамент мира и безопасности для всех украинцев.

"Сегодня принял участие в заседании Европейского совета. Поблагодарил наших партнеров за восьмой санкционный пакет против России и за всю поддержку для Украины, которая уже предоставляется. Работаем вместе для того, чтобы увеличить наши общие возможности – всех в Европе", – рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что уже началась подготовка и к важным событиям, запланированным на следующую неделю, как в Украине, так и на международном уровне.

"Будет сильная неделя для нашего государства, будет сильная неделя для нашей обороны. Вечная слава всем, кто воюет и работает ради мира для Украины! Вечная слава нашим героям! Слава Украине!" – подытожил президент.

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