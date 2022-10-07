Соответствующую информацию сообщил президент Владимир Зеленский вечером 7 октября. Денис Шмыгаль объяснил, что с 24 февраля международные партнеры предоставили нам 20 миллиардов долларов помощи.

Читайте также Украине нужен МВФ, а курс вполне адекватный, – новый глава НБУ Андрей Пышный о своих планах

Украина получит дополнительные 1,3 миллиарда

Только что (говорится о 20 часах 7 октября – 24 канал) исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около 1,3 миллиарда долларов в рамках Rapid Financing Instrument,

– заявил Зеленский.

По словам президента Украины, деньги пойдут в Украину уже 7 октября. Владимир Зеленский также поблагодарил Кристаллину Георгиев и исполнительный совет МВФ.

Премьер Денис Шмыгаль объяснил, что транш поступит в рамках программы экстренного кредитования Rapid Financing Instrument (RFI).

"Это означает, что общее финансирование от Фонда с начала войны составит 2,7 миллиарда долларов", – объяснил украинский премьер.

По словам Дениса Шмыгаля, полученный транш направят на:

поддержку нашей обороноспособности;

выплаты пенсий и социальных программ;

а также для ссылки на устойчивость нашей экономики.

Что этому предшествовало

7 октября экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину поступило более 19 миллиардов долларов финансовой поддержки от партнеров.

Ранее говорилось, что Украина планировала обратиться в МВФ за новым траншем в размере 1,3 миллиарда долларов в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI).

Денис Шмыгаль анонсировал, что миссия Международного валютного фонда начнет работу над новой специальной программой с Украиной уже в октябре.

Смотрите также – США объявили о новой помощи: видео