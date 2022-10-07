Відповідну інформацію повідомив президент Володимир Зеленський ввечері 7 жовтня. Денис Шмигаль пояснив, що з 24 лютого міжнародні партнери надали нам 20 мільярдів доларів допомоги.

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Україна отримає додаткові 1,3 мільярда

Щойно (мовиться про 20 годину 7 жовтня – 24 канал) виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів в межах Rapid Financing Instrument,

– заявив Зеленський.

За словами президента України гроші підуть в Україну вже 7 жовтня. Володимир Зеленський також подякував Крісталіні Георгієвій та виконавчій раді МВФ.

Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що транш надійде у межах програми екстреного кредитування Rapid Financing Instrument (RFI).

"Це означає, що загальне фінансування від Фонду від початку війни складе 2,7 мільярда доларів", – пояснив український прем'єр.

За словами Дениса Шмигаля, отриманий транш направлять на:

підтримку нашої обороноздатності;

виплати пенсій та соціальних програм;

а також для посилання стійкості нашої економіки.

Що цьому передувало

7 жовтня економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк заявив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну надійшли понад 19 мільярдів доларів фінансової підтримки від партнерів.

Раніше мовилось, що Україна планувала звернутись до МВФ за новим траншем у розмірі 1,3 мільярда доларів у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).

Окрім того, Денис Шмигаль анонсував, що місія Міжнародного валютного фонду почне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже у жовтні.

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