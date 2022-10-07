Про це під час свого вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що 7 жовтня ухвалили важливе, історичне та юридично бездоганне рішення.

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Усі землі, які окупувала Росія, потрібно звільняти

Президент розповів, що 7 жовтня Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією.

"Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення", – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що Росія не має жодного права на ці території, і всі у світі це добре знають, тож треба нарешті діяти.

Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Лише так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву,

– наголосив глава держави.

За його словами, статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти програватимуть, а народи світу будуть захищені від будь-яких окупацій.

"Цією війною проти України, проти міжнародного правопорядку, проти наших людей Росія поставила себе в умови, коли це тепер лише питання часу – реальне звільнення всього, що колись було захоплено й перебуває нині під контролем Кремля", – додав Зеленський.

Президент пояснив, що Росія на своєму прикладі покаже всім потенційним агресорам світу, що загарбницька терористична війна в наш час – це шлях до послаблення та неминучої руйнації того, хто починає таку війну.

"Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювались і щоб мир був дійсно довгостроковим. Нічого не має залишитися загарбникам. Вірю: і для наших партнерів справедливість буде відновлена", – зауважив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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ЗСУ продовжують звільняти окуповані території

Зеленський розповів, що лише протягом цього тижня українські воїни звільнили від російського псевдореферендуму:

776 квадратних кілометрів території на Сході,

29 населених пунктів, зокрема 6 – на Луганщині.

Загалом від початку цієї наступальної операції ЗСУ звільнили 2434 квадратні кілометри та 96 населених пунктів.

"І я хочу сьогодні відзначити бійців 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за героїчні зусилля для звільнення української землі", – додав президент.

За його словами, хороші результати цього тижня є й на Півдні – українські захисники й там щодня звільняють міста та села від псевдореферендуму.

Обов'язково дійдемо й до земель, які були окуповані Росією раніше. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які це забезпечують!

– наголосив глава держави.

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На Україну чекає важливий тиждень

Зеленський зазначив, що від початку повномасштабної війни 29 887 українських воїнів відзначили державними нагородами, 178 з них – надали звання Героя України.

"Такий масштаб мужності та героїзму наших бійців однозначно свідчить на користь того, що Україну не зупинити", – зауважив президент.

Він додав, що кожен з російських ударів, усі прояви російського терору – проти Запоріжжя, Харкова, Миколаєва, Донбасу та всіх інших наших територій – лише доводять, що звільнення всієї нашої землі – це єдиний фундамент миру й безпеки для всіх українців.

"Сьогодні взяв участь у засіданні Європейської ради. Подякував нашим партнерам за восьмий санкційний пакет проти Росії та за всю підтримку для України, яка вже надається. Працюємо разом для того, щоб збільшити наші спільні можливості – усіх у Європі", – розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що вже почалася підготовка й до важливих подій, які заплановані на наступний тиждень, як в Україні, так і на міжнародному рівні.

"Буде сильний тиждень для нашої держави, буде сильний тиждень для нашої оборони. Вічна слава всім, хто воює й працює заради миру для України! Вічна слава нашим героям! Слава Україні!" – підсумував президент.

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