Однак такі сценарії не озвучуються публічно, оскільки вони можуть бути дуже болісними для широкого загалу. Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.
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Чому українці не готові до деяких сценаріїв закінчення війни
За його словами, потрібно розуміти, що серед варіантів завершення війни є такі, за яких Росія зберігає своє існування.
Не кожен українець готовий змиритися з моментом завершення війни саме за таким сценарієм. Наше суспільство, яке звикло мислити емпатично, а не прагматично, буде сприймати це як поширення кремлівської пропаганди,
– сказав Вігірінський.
Чому неможлива остаточна капітуляція Росії
Однак, як зазначив політолог, світ взагалі не розглядає сценарій перемоги України над Росією у військовому плані, який призведе до повної капітуляції Росії.
Росія може капітулювати на полі бою України у війні, яку вона розв'язала. Тобто коли Росія у війні не досягає своїх цілей і ми деокуповуємо територію України, весь цивілізований світ усвідомлює, що Росія зазнала поразки. Але зазнати поразки на полі бою в Україні не рівнозначно капітуляції Росії, коли б наші ЗСУ стояли під стінами Кремля. Це зовсім різні речі.
Вігірінський наголосив, що Росія вже зазнала поразки на полі бою.
"Легенда про військову спроможність і могутність росіян вже розвіяна. У цьому сенсі їх вже не сприймають як значну військову загрозу, якщо не брати до уваги ядерне озброєння", – сказав політолог.
Що буде з економікою Росії після війни
За словами Вігірінського, після поразки на полі бою наступний етап програшу у будь-якій війні – це політичні та економічні зобов'язання.
Світ на сьогодні обмежує Росію в економічній співпраці, але зберігає можливість викачування з нею ресурсів. У цьому сенсі за підсумками війни мало що зміниться,
– зазначив політолог.
Він припустив, що Росія опиниться у такому ж становищі, як Іран, якому вдається продавати свій енергетичний ресурс, навіть перебуваючи під санкціями.
"Політичне завершення війни навряд чи можливе за Путіна"
Останнім важливим кроком завершення війни є політичні домовленості.
Питання взяття політичних зобов'язань і формалізація завершення війни навряд чи можлива при владі Путіна. Людина, яка протягнула зміни до Конституції, аби приєднати до Росії анексовані території іншої країни, не буде вести перемовин,
– наголосив Вігірінський.
Що потрібно для політичного завершення війни
За словами політолога, щоб завершити війну політично, потрібні кілька важливих складових.
- По-перше, має бути чітко пропрацьований документ, підписантом якого буде Україна.
- По-друге, у договорі про завершення війни мають бути прописані гарантії безпеки для України, які будуть обговорені з нашими партнерами та союзниками.
- Третє – і найголовніше – від іншої сторони конфлікту документ має підписувати легітимний та договороздатний представник, і це має бути не Путін.
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Коли може закінчитися війна з Росією: версії
- За словами голови ГУР Кирила Буданова, до завершення війни залишилося ще недовго. ЗСУ можуть вийти на адміністративні кордони України станом на 1991 рік вже навесні.
- Військовий експерт Олег Жданов висловив припущення, що Владімір Путін поспішає завершити активну фазу війни в Україні до 15 листопада 2022 року. Адже у той день на Балі буде відбуватися саміт G-20
- Лідер Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв зазначив, що перемога України у війні не лише розвалить недоімперію. Але й дозволить іншим народам, які століттями перебувають в окупації під росією, звільнитися з ярма.