Однак такі сценарії не озвучуються публічно, оскільки вони можуть бути дуже болісними для широкого загалу. Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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Чому українці не готові до деяких сценаріїв закінчення війни

За його словами, потрібно розуміти, що серед варіантів завершення війни є такі, за яких Росія зберігає своє існування.

Не кожен українець готовий змиритися з моментом завершення війни саме за таким сценарієм. Наше суспільство, яке звикло мислити емпатично, а не прагматично, буде сприймати це як поширення кремлівської пропаганди,

– сказав Вігірінський.

Чому неможлива остаточна капітуляція Росії

Однак, як зазначив політолог, світ взагалі не розглядає сценарій перемоги України над Росією у військовому плані, який призведе до повної капітуляції Росії.

Андрій Вігірінський Політолог Росія може капітулювати на полі бою України у війні, яку вона розв'язала. Тобто коли Росія у війні не досягає своїх цілей і ми деокуповуємо територію України, весь цивілізований світ усвідомлює, що Росія зазнала поразки. Але зазнати поразки на полі бою в Україні не рівнозначно капітуляції Росії, коли б наші ЗСУ стояли під стінами Кремля. Це зовсім різні речі.

Вігірінський наголосив, що Росія вже зазнала поразки на полі бою.

"Легенда про військову спроможність і могутність росіян вже розвіяна. У цьому сенсі їх вже не сприймають як значну військову загрозу, якщо не брати до уваги ядерне озброєння", – сказав політолог.

Що буде з економікою Росії після війни

За словами Вігірінського, після поразки на полі бою наступний етап програшу у будь-якій війні – це політичні та економічні зобов'язання.

Світ на сьогодні обмежує Росію в економічній співпраці, але зберігає можливість викачування з нею ресурсів. У цьому сенсі за підсумками війни мало що зміниться,

– зазначив політолог.

Він припустив, що Росія опиниться у такому ж становищі, як Іран, якому вдається продавати свій енергетичний ресурс, навіть перебуваючи під санкціями.

"Політичне завершення війни навряд чи можливе за Путіна"

Останнім важливим кроком завершення війни є політичні домовленості.

Питання взяття політичних зобов'язань і формалізація завершення війни навряд чи можлива при владі Путіна. Людина, яка протягнула зміни до Конституції, аби приєднати до Росії анексовані території іншої країни, не буде вести перемовин,

– наголосив Вігірінський.

Що потрібно для політичного завершення війни

За словами політолога, щоб завершити війну політично, потрібні кілька важливих складових.

По-перше, має бути чітко пропрацьований документ , підписантом якого буде Україна.

, підписантом якого буде Україна. По-друге, у договорі про завершення війни мають бути прописані гарантії безпеки для України , які будуть обговорені з нашими партнерами та союзниками.

, які будуть обговорені з нашими партнерами та союзниками. Третє – і найголовніше – від іншої сторони конфлікту документ має підписувати легітимний та договороздатний представник, і це має бути не Путін.

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