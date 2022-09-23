Про це 24 каналу розповів лідер Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. За його словами, перемога України у війні не лише дозволить Чечні здобути незалежність, але й звільнить народи, які перебувають в колоніальній залежності від росії.

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Коли розпадеться росія

Закаєв наголошує, що у 1992 році між суб'єктами росії був підписаний федеративний договір, який забезпечив розподіл влади у росії. Однак у 2002 році путін порушив ці норми. І станом на зараз усі республіки, області та краї перебувають в колоніальній залежності від кремля. Перемога України допоможе змінити цю ситуацію.

Війна, яку путін програє, дасть можливість колоніальним народам звільнитися і створити свої держави чи сформувати інші асоційовані держави. Після перемоги України над російською армією такої держави як росія більше не буде,

– наголошує Закаєв.

Лідер Ічкерії вважає, що війна в Україні та повний розпад росії завершаться вже до 2024 року. Однак він закликає обережно ставитися до прогнозів, адже такі ситуації непросто точно спрогнозувати.

Закаєв про те, коли закінчиться війна: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно Ахмет Закаєв прибув до Києва. Він допомагає формувати вже п'ятий чеченський батальйон, який бореться проти російських окупантів. На цей момент в Україні воюють чотири ічкерійські батальйони. Три з них перебувають у складі Іноземного легіону ЗСУ. Ще один – добровольчий батальйон імені Шейха Мансура воює ще з 2014 року.

Додамо, нещодавно ватажок пропутінської чечні кадиров заявив, що в його регіоні не буде мобілізації. Адже вони нібито перевиконали плани у 3 рази.