Про це 24 каналу сказав депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія та учасник двох Чеченських воєн Хусейн Ісханов. За його словами, кадирівці є таким собі набродом, який не має жодного стосунку до нормальних чеченців.

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Кадиров та його люди використовують чужу славу

Ісханов зазначив, що бійці глави чечні рамзана кадирова не мають жодної мотивації.

Кадиров і ці люди використовують славу, яку ми здобували. Наше покоління здобуло в 1996 році, коли ми перемогли російську армію,

– наголосив учасник двох Чеченських воєн.

Він нагадав, що 6 серпня 1995 року була проведена колосальна, геніальна операція, підготовлена начальником головного штабу генералом Асланом Масхадовим. Бійці чеченської армії тоді захопили в Грозному всі військові частини, оточивши їх та змусивши російських військових скласти зброю й підняти білі прапори.

Тому що ми сьогодні ніби розвіяні, не можемо перебувати на тій території. На якийсь час змушені були емігрувати через те, що наша територія повністю окупована,

– пояснив Ісханов.

Він зауважив, що у бійців чеченської армії не було жодної підтримки, тому їхні сили вичерпалися. До того ж у Чеченській Республіці Ічкерія і в радянський час, і нині взагалі не виробляються патрони, гвинтівки чи обмундирування й амуніція. Все це чеченські бійці здобували у бою.

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Що насправді являють собою кадирівці

Ісханов заявив, що люди, яких називають "тік-ток-військами", над якими зараз сміється практично весь світ, є дуже смішними на вигляд. Кадирівці взагалі не воїни абсолютно.

Це просто набрід, який зібрали вільно чи мимоволі, закинули туди. Втім, як і вся російська армія,

– наголосив депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія.

Адже, зауважив він, очевидно, що всі російські солдати, які потрапляють у полон, – це просто люди, яких, ймовірно, зібрали з базару та в'язниць й закинули в Україну.

Ісханов додав, що кадирівці є таким же набродом, який не має жодного стосунку до нормальних чеченців. Назва начебто є, але духу чеченського там узагалі нема ніякого.

Більше про кадирівців на фронті в Україні

10 вересня стало відомо, що після провалів на фронті та вдалого контрнаступу ЗСУ, росія перекинула на Херсонщину до 1300 кадирівців, аби підсилити свої військові угруповання.

Водночас очільник чечні рамзан кадиров заявив, що міноборони росії припустилось помилки. Він навіть пообіцяв знову окупувати Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.

Біля Херсона окупанти вже влаштовують конфлікти між собою. Там, за словами колишнього депутата російської думи Іллі Пономарьова, почалася "третя чеченська війна" між кадирівцями та загонами міноборони росії.

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