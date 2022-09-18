Про це 24 каналу сказав депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія та учасник двох Чеченських воєн Хусейн Ісханов. За його словами, кадирівці є таким собі набродом, який не має жодного стосунку до нормальних чеченців.
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Кадиров та його люди використовують чужу славу
Ісханов зазначив, що бійці глави чечні рамзана кадирова не мають жодної мотивації.
Кадиров і ці люди використовують славу, яку ми здобували. Наше покоління здобуло в 1996 році, коли ми перемогли російську армію,
– наголосив учасник двох Чеченських воєн.
Він нагадав, що 6 серпня 1995 року була проведена колосальна, геніальна операція, підготовлена начальником головного штабу генералом Асланом Масхадовим. Бійці чеченської армії тоді захопили в Грозному всі військові частини, оточивши їх та змусивши російських військових скласти зброю й підняти білі прапори.
Тому що ми сьогодні ніби розвіяні, не можемо перебувати на тій території. На якийсь час змушені були емігрувати через те, що наша територія повністю окупована,
– пояснив Ісханов.
Він зауважив, що у бійців чеченської армії не було жодної підтримки, тому їхні сили вичерпалися. До того ж у Чеченській Республіці Ічкерія і в радянський час, і нині взагалі не виробляються патрони, гвинтівки чи обмундирування й амуніція. Все це чеченські бійці здобували у бою.
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Що насправді являють собою кадирівці
Ісханов заявив, що люди, яких називають "тік-ток-військами", над якими зараз сміється практично весь світ, є дуже смішними на вигляд. Кадирівці взагалі не воїни абсолютно.
Це просто набрід, який зібрали вільно чи мимоволі, закинули туди. Втім, як і вся російська армія,
– наголосив депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія.
Адже, зауважив він, очевидно, що всі російські солдати, які потрапляють у полон, – це просто люди, яких, ймовірно, зібрали з базару та в'язниць й закинули в Україну.
Ісханов додав, що кадирівці є таким же набродом, який не має жодного стосунку до нормальних чеченців. Назва начебто є, але духу чеченського там узагалі нема ніякого.
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- 10 вересня стало відомо, що після провалів на фронті та вдалого контрнаступу ЗСУ, росія перекинула на Херсонщину до 1300 кадирівців, аби підсилити свої військові угруповання.
- Водночас очільник чечні рамзан кадиров заявив, що міноборони росії припустилось помилки. Він навіть пообіцяв знову окупувати Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.
- Біля Херсона окупанти вже влаштовують конфлікти між собою. Там, за словами колишнього депутата російської думи Іллі Пономарьова, почалася "третя чеченська війна" між кадирівцями та загонами міноборони росії.
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