Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він зауважив, що правобережне угруповання російських військ також починає сипатися у деяких місцях.
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Яка основна місія "кадирівців" на фронті
Світан зазначив, що у тій кількості, в якій "кадирівці" висуваються в бік Херсона, вони можуть допомогти лише загороджувальним загоном. Тобто не дати російським військам, які закриті у вогневому котлі на правому березі, перетнути Дніпро і Каховське водосховище.
На його думку, трохи більш ніж 1 тисячу "кадирівців" розіб'ють на дві частини.
Це дві батальйонно-тактичні групи. Вони, найімовірніше, будуть розбиті по двох мостах,
– сказав військовий експерт.
Він вважає, що одна частина базуватиметься в районі Херсона, в самому місті й поряд із Антонівськими мостами – залізничним і автомобільним. А друга частина, найімовірніше, зайде в район Нової Каховки, де не даватиме російським військам відійти з правого берега.
Росіяни хочуть здаватися в полон ЗСУ
Світан зауважив, що останнім часом з'явилася інформація про те, що правобережне угруповання російських військ також починає в деяких місцях сипатися. Також уже є виходи російських командирів на зв'язок із українськими військовими щодо умов здачі в полон.
Адже вони чудово розуміють, що під час переправи через Дніпро на лівий берег на них чекатиме кинджальний вогонь кадировських загороджувальних загонів,
– пояснив полковник запасу ЗСУ.
Тому, за його словами, росіянам зараз краще домовитися з українськими військовими, здатися й вийти з цієї війни під егіду світових сил – ООН, Червоного Хреста, які будуть контролювати їхнє перебування у полоні.
Світан додав, що наші військові дотримуються певних конвенцій, які регулюють поводження з військовополоненими. А всі наші частини і ті місця, де утримуються полонені, контролюються міжнародними організаціями. Далі росіян можуть або обміняти, або вони можуть дочекатися завершення війни й за репараційними діями повернутися до себе додому.
Для чого росія відправляє в Україну "кадирівців": дивіться відео
Що відомо про перекидання "кадирівців" на фронт
У лавах російських окупантів фіксується масове дезертирство, тому росія вирішила збільшити присутність "кадирівців" на фронтах, зокрема, на Херсонщині. Їхня основна місія полягає в тому, щоб виконувати роль загороджувальних загонів. Тобто вони розміщуватимуться за спинами російських військових й автоматними чергами завертатимуть тих, хто намагатиметься втекти з фронту.
Водночас на передовій "кадирівці" більше не воюватимуть, оскільки зазнали значних втрат на Київщині та в Маріуполі. Тому їхні "послуги" зводяться саме до створення каральних загонів на полі бою.
Російські військові загалом не в захваті від "кадирівців" ще з перших днів. Адже бійці кадирова зазвичай йдуть за їхніми спинами в повній амуніції та з новою зброєю, тоді як росіян відправляють воювати на зламаній техніці.
Більше про "кадирівців" на фронті в Україні
- 10 вересня стало відомо, що після провалів на фронті та вдалого контрнаступу ЗСУ, росія перекинула на Херсонщину до 1300 "кадирівців", аби підсилити свої військові угруповання.
- Водночас очільник чечні рамзан кадиров заявив, що міноборони росії припустилось помилки. Він навіть пообіцяв знову окупувати Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.
- Біля Херсона окупанти вже влаштовують конфлікти між собою. Там, за словами колишнього депутата російської думи Іллі Пономарьова, почалася "третя чеченська війна" між "кадирівцями" та загонами міноборони росії.
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