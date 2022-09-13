Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він зауважив, що правобережне угруповання російських військ також починає сипатися у деяких місцях.

Читайте також Бояться удару ЗСУ: велика кількість загонів "кадирівців" тікає з Донецька в тил

Яка основна місія "кадирівців" на фронті

Світан зазначив, що у тій кількості, в якій "кадирівці" висуваються в бік Херсона, вони можуть допомогти лише загороджувальним загоном. Тобто не дати російським військам, які закриті у вогневому котлі на правому березі, перетнути Дніпро і Каховське водосховище.

На його думку, трохи більш ніж 1 тисячу "кадирівців" розіб'ють на дві частини.

Це дві батальйонно-тактичні групи. Вони, найімовірніше, будуть розбиті по двох мостах,

– сказав військовий експерт.

Він вважає, що одна частина базуватиметься в районі Херсона, в самому місті й поряд із Антонівськими мостами – залізничним і автомобільним. А друга частина, найімовірніше, зайде в район Нової Каховки, де не даватиме російським військам відійти з правого берега.

Росіяни хочуть здаватися в полон ЗСУ

Світан зауважив, що останнім часом з'явилася інформація про те, що правобережне угруповання російських військ також починає в деяких місцях сипатися. Також уже є виходи російських командирів на зв'язок із українськими військовими щодо умов здачі в полон.

Адже вони чудово розуміють, що під час переправи через Дніпро на лівий берег на них чекатиме кинджальний вогонь кадировських загороджувальних загонів,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Тому, за його словами, росіянам зараз краще домовитися з українськими військовими, здатися й вийти з цієї війни під егіду світових сил – ООН, Червоного Хреста, які будуть контролювати їхнє перебування у полоні.

Світан додав, що наші військові дотримуються певних конвенцій, які регулюють поводження з військовополоненими. А всі наші частини і ті місця, де утримуються полонені, контролюються міжнародними організаціями. Далі росіян можуть або обміняти, або вони можуть дочекатися завершення війни й за репараційними діями повернутися до себе додому.

Для чого росія відправляє в Україну "кадирівців": дивіться відео

Що відомо про перекидання "кадирівців" на фронт

У лавах російських окупантів фіксується масове дезертирство, тому росія вирішила збільшити присутність "кадирівців" на фронтах, зокрема, на Херсонщині. Їхня основна місія полягає в тому, щоб виконувати роль загороджувальних загонів. Тобто вони розміщуватимуться за спинами російських військових й автоматними чергами завертатимуть тих, хто намагатиметься втекти з фронту.

Водночас на передовій "кадирівці" більше не воюватимуть, оскільки зазнали значних втрат на Київщині та в Маріуполі. Тому їхні "послуги" зводяться саме до створення каральних загонів на полі бою.

Російські військові загалом не в захваті від "кадирівців" ще з перших днів. Адже бійці кадирова зазвичай йдуть за їхніми спинами в повній амуніції та з новою зброєю, тоді як росіян відправляють воювати на зламаній техніці.

Більше про "кадирівців" на фронті в Україні

10 вересня стало відомо, що після провалів на фронті та вдалого контрнаступу ЗСУ, росія перекинула на Херсонщину до 1300 "кадирівців", аби підсилити свої військові угруповання.

Водночас очільник чечні рамзан кадиров заявив, що міноборони росії припустилось помилки. Він навіть пообіцяв знову окупувати Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.

Біля Херсона окупанти вже влаштовують конфлікти між собою. Там, за словами колишнього депутата російської думи Іллі Пономарьова, почалася "третя чеченська війна" між "кадирівцями" та загонами міноборони росії.

Вас може зацікавити – Піонтковський про випад кадирова щодо міноборони росії: дивіться відео