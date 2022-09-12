Джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що почався рух серед "кадирівців". Розвідники кажуть, що вони тікають.

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Куди біжать "кадирівці"

За даними наших спецслужб, велика кількість загонів "кадирівців" тікає з Донецька у тил.

Понад 10 танків, 10 БТРів та купу іншої техніки везли сьогодні через Макіївку у напрямок Шахтарська.

Скоріш за все, тіктокери бояться удару ЗСУ на Донецьк і тікають.

"Кадирівці" на війні в Україні

  • Військовий експерт Павло Нарожний розповідав, що бійці глави Чечні рамзана кадирова виконують лише поліцейські функції. Своїми діями вони не здатні ефективно впливати на ситуацію на полі бою.
  • Боєць Дюсембiн Жасулан, який брав участь в обороні міста Волноваха розповідав, що перед кадирівцями йшли бойовики, яких розстрілювали на місці, якщо вони намагалися залишити поле бою.
  • А глава чечні рамзан кадиров заявив, що на "спеціальну воєнну операцію" проти України повернулися його елітні підрозділи. Кадиров зазначив, що його "тік-ток-війська" відпочивали, а тепер, мовляв, повертаються на передову.

Що відомо про нових "кадирівців": дивіться відео