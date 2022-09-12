Джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що почався рух серед "кадирівців". Розвідники кажуть, що вони тікають.

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Куди біжать "кадирівці"

За даними наших спецслужб, велика кількість загонів "кадирівців" тікає з Донецька у тил.

Понад 10 танків, 10 БТРів та купу іншої техніки везли сьогодні через Макіївку у напрямок Шахтарська.

Скоріш за все, тіктокери бояться удару ЗСУ на Донецьк і тікають.

"Кадирівці" на війні в Україні

Військовий експерт Павло Нарожний розповідав, що бійці глави Чечні рамзана кадирова виконують лише поліцейські функції. Своїми діями вони не здатні ефективно впливати на ситуацію на полі бою.

Боєць Дюсембiн Жасулан, який брав участь в обороні міста Волноваха розповідав, що перед кадирівцями йшли бойовики, яких розстрілювали на місці, якщо вони намагалися залишити поле бою.

А глава чечні рамзан кадиров заявив, що на "спеціальну воєнну операцію" проти України повернулися його елітні підрозділи. Кадиров зазначив, що його "тік-ток-війська" відпочивали, а тепер, мовляв, повертаються на передову.

Що відомо про нових "кадирівців": дивіться відео