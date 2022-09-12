Воювати з мотивацією страху російська армія далі просто не зможе. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Експерт зазначив, що він не знає жодної кадирівської танкової або артилерійської бригади, позаяк їх просто не існує. Це, на його думку, пояснює специфіку діяльності підрозділів з Чечні.

Задача кадирівців – чисто поліцейські функції: залякувати більше своїх солдатів, ніж воювати. Всі результати, які вони показали – це лише у ТікТок,

– пояснив Нарожний.

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За його словами, для того, щоб "воювати продуктивно", має бути інша мотивація, аніж страх.

"Має бути патріотизм, захист своєї сім'ї, родини, землі тощо. А коли росіяни йтимуть вперед (з великою ймовірністю, щоб загинути) просто тому, що позаду стоїть бородатий кадирівець, який каже "я тобі горло переріжу"... Таке просто не спрацює", – резюмував оглядач.

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кадирівці на фронті: що відомо

10 вересня стало відомо, що після провалів на фронті та вдалого контрнаступу ЗСУ, росія перекинула на Херсонщину до 1300 кадирівців, аби підсилити свої військові угрупування.

Водночас очільник чечні рамзан кадиров заявив, що міноборони росії припустилось помилки. Він навіть пообіцяв знову окупувати Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.

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