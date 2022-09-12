Воевать с мотивацией страха российская армия дальше просто не сможет. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Эксперт отметил, что он не знает ни одной кадыровской танковой или артиллерийской бригады, поскольку их просто не существует. Это, по его мнению, объясняет специфику деятельности подразделений Чечни.

Задача кадыровцев – чисто полицейские функции: запугивать больше своих солдат, чем воевать. Все результаты, которые они показали – это только у ТикТок,

– объяснил Нарожный.

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По его словам, для того чтобы "воевать продуктивно", должна быть другая мотивация, чем страх.

"Должен быть патриотизм, защита своей семьи, семьи, земли и т.д. А когда россияне будут идти вперед (с большой вероятностью, чтобы погибнуть) просто потому, что сзади стоит бородатый кадыровец, который говорит "я тебе горло перережу"... Такое просто не сработает", – резюмировал обозреватель.

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кадыровцы на фронте: что известно

10 сентября стало известно, что после провалов на фронте и удачного контрнаступления ВСУ, россия перебросила в Херсонскую область до 1300 кадыровцев , чтобы усилить свои военные группировки.

В то же время глава чечной рамзан кадыров заявил, что минобороны России допустило ошибку . Он даже пообещал снова оккупировать Балаклею, Купянск и Изюм.

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