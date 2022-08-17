Охочих стати добривом бракує

За формуванням цього корпусу я спостерігаю з травня і наголошую, як уже три з половиною місяці окупанти не можуть зібрати 15 тисяч охочих закопатися в Україні.

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Наприкінці липня до муліно для проведення перевірки рівня комплектування частин та підрозділів корпусу прибула комісія головного командування сухопутних військ на чолі з генералом армії салюковим.

Темпами формування армійського корпусу не були задоволені на найвищому рівні, але прискорити його неможливо. А тим часом підрозділів цих гостро не вистачає російським окупаційним військам на донбаському та вже південному плацдармах.

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Ліплять з того, що є

На початку серпня було ухвалено рішення після проведення бойового злагодження 52 зенітно-ракетного дивізіону відправити його одразу ж в Україну, не доводячи до повної комплектації.

Тепер таке рішення ухвалено щодо всього корпусу, що зайвий раз свідчить про те, які гострі проблеми в окупантів із людським ресурсом і наскільки вони їх утискають у можливостях.

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