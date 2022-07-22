Невипадкова "випадковість"
Тут варто сказати, що і нам потрібен цей час перемир'я. Під час нього нам надійде більше зброї. Тому не слід боятися.
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За військовим мистецтвом, коли ви наступаєте, то зупинок на оперативну паузу бути не може. А що нам вказує на те, що у росії ніякої оперативної паузи немає? Те, що вони виснажені до краю. Бо ж ви не зупиняєтесь на цю паузу.
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Виснажені Україною
А тепер, коли вороги домоглися оцього свого маленького успіху, просунувшись на кількадесят кілометрів та захопивши Лисичанськ, вони просто собі взяли та й зупинилися. А чому? Тому що у них немає резерву. Якраз цей третій корпус, який зараз формується, є таким собі напів заходом, щоб якось хоч спробувати вирішити проблеми з резервом.
Зупинка росіян, яку ми спостерігаємо, означає повне фіаско. Не може бути таких довгих пауз у настільки масштабній війні.
А ще ж у них проблеми з логістикою. Тож, бажаючи отримати цей "перепочинок", агресор показує нам, що він щосили шукає способів протидії HIMARS. Але знайти їх ніяк не може.
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