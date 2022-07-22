До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони 21 липня порівняли дії окупантів станом на 21 липня та те, що загарбники робили у період "паузи" між 7 і 16 липня. Слід зауважити, що напередодні ворог навіть втратив контроль над двома населеними пунктами Донеччини.

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Які дії російських військ фіксують

Протягом доби 21 липня росіяни здійснили лише кілька обмежених і дуже локалізованих наземних атак. За словами експертів, така ж ситуація була, коли кремль говорив про свою "паузу".

Тоді російські війська продовжували здійснювати схожі незначні атаки на північний захід від Слов'янська та навколо району Сіверська й Бахмута. Значних здобутків вони там так і не змогли організувати. Після цього змін на фронті так і не було.

російське угруповання на північний захід від Слов'янська фактично здійснило менше наземних атак уздовж кордону Харківсько-Донецького регіону, ніж це було під час офіційної оперативної паузи,

– сказали в ISW.

Експерти акцентували, що відсутність успішних наземних операцій за межами районів Слов'янська, Сіверська та Бахмута підтверджує їхні попередні висновки. Адже днем раніше в Інституті припустили, що російський наступ завершиться без захоплення Слов'янська чи Бахмута.

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