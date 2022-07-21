Таку думку висловили 20 липня аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW). Фахівці вважають, що росіяни наближаються до території, яка значно сприятливіша для захисників України. Це навіть чітко можна відстежити на карті бойових дій.

Водночас росія відкрито заявляє, що метою вторгнення в Україну є не тільки Донбас

Чому наступ росії почне гальмувати

На думку військових експертів, зараз вже чітко відслідковується, що російським військам важко просуватися. Проте поки вони лише захоплюють території, які відносно малозаселені.

Справжні труднощі в них почнуться, коли наблизяться до автошляху M03 навколо Слов'янська та Бахмута. Адже там вони будуть змушені невпинно штурмувати позиції не на відкритій місцевості. Мовиться про трасу, яка є частиною Європейского маршруту E40.

Щільність населення та забудова цих територій зростає, чим ближче вони наближаться до E40. Вони зіткнуться з місцевістю, яка буде набагато сприятливішою для українських захисників. Тому нинішній російський наступ на Донбасі, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж E40 найближчими тижнями,

– написали експерти ISW.



Карта бойових дій станом на 20 липня / Скриншот із DeepState Map

Наступальна спроможність військ росії знижується

Аналітики вважають, що їхню думку доводить навіть ситуація, яка була на фронті протягом липня. Адже росіяни продовжували вести важкі бої за невеликі населені пункти.

Зокрема, намагалися взяти Сіверськ з моменту захоплення Лисичанська та кордону Луганської області 3 липня. Проте станом на 20 липня так і не змогли досягти міста, бо застрягли в боях за маленькі населені пункти поряд. Така ж ситуація відбувається біля Бахмуту. Там точаться запеклі бої за невеликі населені пункти на його сході та півдні.

За останні кілька тижнів російські війська не досягли значних успіхів у напрямку Слов'янська чи вздовж Сіверсько-Бахмутського виступу та продовжують знижувати свою наступальну потужність у локальних боях,

– підсумували американські аналітики.

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