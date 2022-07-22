Останній крос для загарбників

Мовляв, втікайте через міст, поки зможете, адже потім тільки вплав через Дніпро. Минуло три доби з моменту дипломатичного озвучування цього ультиматуму у виконанні артилерії ЗСУ, а реакції від окупантів… Ні, не ніякої, а навпаки. Цілком протилежна.

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За останню добу відзначається нездоровий рух російських окупаційних військ у Херсонській області, що вказує на їхню підготовку до наступальних дій.

Почастішало проведення аеророзвідки, розгорнуто додаткові батареї САУ "Гвоздика", ведеться концентрація боєприпасів та паливозаправників на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Що тут скажеш? Хай концентрують… ХайMARS.

У самому Херсоні зараз сконцентровано не менше пів сотні військової техніки, призначеної як для доукомплектування підрозділів російських окупаційних військ, що зазнали втрат, так і безпосереднього залучення.

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Дурень думкою багатіє

Але цікаве інше! Російські окупанти всерйоз розглядають варіант розгортання понтонних переправ через Дніпро. Понтонні переправи. Росіяни. Через Дніпро. Понтонні переправи. Росіяни…

Хочу нагадати, що під час форсування Сіверського Донця, завширшки приблизно 50 метрів, вони угробили понад одну БТГр. Найбільш зручна для розміщення понтонної переправи в районі Херсона ділянка має ширину понад 300 метрів. До того ж вона розташована в зоні ураження високоточної ствольної артилерії. Як думаєте, на які думки повинні наштовхувати ці факти?

Тобто, ви розумієте, що все вищеописане – це не з царини диванної військової аналітики, а радше опис клінічного випадку в психотерапії? Або як пояснити те, що командування російських окупаційних військ робить все для того, щоб якомога більше угробити своїх же військ?

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