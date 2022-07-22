Велика втрата чи план "Б"
З Драгі досі перемкнутися не можу. Хр*нова, безглузда та при цьому дуже важлива сторінка історії війни.
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Імовірно, Захід передбачав змвну влади в Італії й готувався до цього / Фото "Слово і діло"
Пліткують, що делегація США ще кілька місяців тому була з таємним візитом на Сицилії на тему енергетики.
І якщо це так, то хтось готувався заздалегідь до різних варіантів розвитку подій, вибудовуючи прямі відносини в критично важливих секторах. А, значить, на цей випадок у світу також є план як діяти, щоб перемогти.
До теми – візит Драгі, Макрона та Шольца до України: дивіться відео