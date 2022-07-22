Реінкарнація нацистів

Багато хто з них досі вірить у можливість повернутися в зону комфорту – business as usual. Це бажання має три рішення.

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Перше – допомогти кремлю реалізувати свої плани. Відкриваємо kremlin.ru та читаємо статтю російського президента: "росіяни – нація-зразок, українці – нація-антипод, яку не можна терпіти на своїх кордонах". Згадуємо в європейській історії розподіл на "зразок" та "антипод". Вмикаємо виробництво обладнання для газових камер та крематоріїв. Міняємо це все на російські нафту та газ. Коли українців знищать, повертаємось до as usual.

Крихкий шанс врятувати світ

Друге рішення – допомогти Україні здобути перемогу на полі бою. Потім допомогти їм відновити свою країну. Потім десятиліттями займатися спочатку стримуванням агресії кремля, а потім денацифікацією росіян та демократизацією росії.

Довго, дорого, обтяжливо, пов'язано з жертвами та поневіряннями. Переплачувати за бензин, відмежовувати прийняття душу, знижувати температуру взимку у своїх будинках.

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Тому багато європейців, висловивши співчуття Україні, обирають третій варіант. Нічого не робити. Нехай буцаються ті, кому це найбільше потрібно. Яка сторона переможе, та й буде новим "as usual". Проблема в тому, що це затягує друге рішення і не запобігає першому – з крематоріями та газовими камерами.

Згадуємо знову європейську історію. Умиротворення націонал-соціалістів не зупинило агресію. І цього разу не зупинить. Спершу крематорії знадобляться для українців. Потім для словаків, литовців та поляків. І так до самого Ла-Маншу.

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