Це тільки ті, хто звернувся зі скаргою до "адміністрації президента росії". Цікаво, а скільки не звернулися? Так повідомляє ресурс Moscow Timеs у своєму матеріалі за 9 червня 2022 року.

До теми Спойлер закінчення війни з Україною дуже не сподобається окупантам

По суті, це загиблі, які "залишилися на полі бою" і потрапили в полон, які не змогли зв'язатися з родичами. Однак підбадьорлива динаміка…



З 24 лютого по 22 липня ЗСУ вже встигли ліквідувати 39 тисяч окупантів / Фото "5 каналу"

Так виглядає денацифікація росіян