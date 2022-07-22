Це тільки ті, хто звернувся зі скаргою до "адміністрації президента росії". Цікаво, а скільки не звернулися? Так повідомляє ресурс Moscow Timеs у своєму матеріалі за 9 червня 2022 року.

До теми Спойлер закінчення війни з Україною дуже не сподобається окупантам

По суті, це загиблі, які "залишилися на полі бою" і потрапили в полон, які не змогли зв'язатися з родичами. Однак підбадьорлива динаміка…

Війна Росії з Україною, втрати окупантів, вантаж 200
З 24 лютого по 22 липня ЗСУ вже встигли ліквідувати 39 тисяч окупантів / Фото "5 каналу"

Так виглядає денацифікація росіян

  • Вранці 22 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що кількість ліквідованих російських окупантів з 24 лютого вже досягла 39 тисяч осіб.
  • Лише за минулу добу їх побільшало на 150. Найсмертоноснішими для російських загарбників стали такі напрямки фронту, як Криворізький та Бахмутський.
  • Окрім втрат у живій силі, противник продовжує нести втрати колосальні втрати військової техніки та зброї.