Це тільки ті, хто звернувся зі скаргою до "адміністрації президента росії". Цікаво, а скільки не звернулися? Так повідомляє ресурс Moscow Timеs у своєму матеріалі за 9 червня 2022 року.
До теми Спойлер закінчення війни з Україною дуже не сподобається окупантам
По суті, це загиблі, які "залишилися на полі бою" і потрапили в полон, які не змогли зв'язатися з родичами. Однак підбадьорлива динаміка…
З 24 лютого по 22 липня ЗСУ вже встигли ліквідувати 39 тисяч окупантів / Фото "5 каналу"
Так виглядає денацифікація росіян
- Вранці 22 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що кількість ліквідованих російських окупантів з 24 лютого вже досягла 39 тисяч осіб.
- Лише за минулу добу їх побільшало на 150. Найсмертоноснішими для російських загарбників стали такі напрямки фронту, як Криворізький та Бахмутський.
- Окрім втрат у живій силі, противник продовжує нести втрати колосальні втрати військової техніки та зброї.