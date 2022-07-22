Это только те, кто обратился с жалобой в "администрацию президента России". Интересно, а сколько ни обратились? Так сообщает ресурс Moscow Times в своем материале за 9 июня 2022 года.
К теме Спойлер окончания войны с Украиной очень не понравится оккупантам
По сути это погибшие, которые "остались на поле боя" и попали в плен, которые не смогли связаться с родственниками. Однако бодрящая динамика…
С 24 февраля по 22 июля ВСУ уже успели ликвидировать 39 тысяч оккупантов / Фото "5 канала"
Так выглядит денацификация россиян
- Утром 22 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что количество ликвидированных российских оккупантов с 24 февраля уже достигло 39 тысяч человек.
- Только за минувшие сутки их стало больше на 150. Самыми смертоносными для российских захватчиков стали такие направления фронта, как Криворожское и Бахмутское.
- Кроме потерь в живой силе противник продолжает нести колоссальные потери военной техники и оружия.