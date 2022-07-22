Это только те, кто обратился с жалобой в "администрацию президента России". Интересно, а сколько ни обратились? Так сообщает ресурс Moscow Times в своем материале за 9 июня 2022 года.

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По сути это погибшие, которые "остались на поле боя" и попали в плен, которые не смогли связаться с родственниками. Однако бодрящая динамика…



С 24 февраля по 22 июля ВСУ уже успели ликвидировать 39 тысяч оккупантов / Фото "5 канала"

Так выглядит денацификация россиян