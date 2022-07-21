В течение почти пяти месяцев украинские военные мужественно защищают свои земли. Они не только отбивают врага, но и превращают кафиров в "двухсотых". Так что список потерь российских военных пополняется ежедневно.

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Директор ЦРУ Уильям Бернс поделился данными статистики, которыми владеет ведомство. Сразу заметим, что цифры существенно отличаются от тех, которыми мы обладаем.

Потери врага существенно превышают украинские

В ЦРУ отметили, что говорится о:

около 15 тысяч убитых российских военных,

и о около 45 тысяч тех оккупантов, которые получили ранения на войне.

Последние оценки разведки США свидетельствуют о около 15 000 убитых российских военных и, возможно, втрое больше раненых. Следовательно, это достаточно значительные потери,

– подчеркнул Бернс.

Он не смог обойти вниманием потери украинцев на войне. Директор ЦРУ подчеркнул, что они также значительны. Но меньше, чем у врага.

Кроме того, глава ведомства отметил, что оно на регулярной основе предоставляет множество разведывательных данных Украине. И это, уверен он, "эффективно используют" наши военные.

Возможности врага значительно сокращаются

Об этом свидетельствуют аналитические прогнозы Института по изучению войны. Там заметили, что в течение следующих недель враждебное наступление на Донбассе может остановиться .

Военные эксперты наблюдают за последние дни, что врагу сложно продвигаться. Если оккупанты и захватывают какие-то новые населенные пункты, то речь не идет о целях города. Это скорее территории, которые относительно малозаселенными.

В то же время следует понимать, что вскоре их ожидает ряд неприятностей и трудностей. Особенно в тот момент, когда кафиры дойдут до автодороги М-03 вокруг Славянска и Бахмута. Врагу придется в таком случае штурмовать позиции не на открытой местности.

И уже на этой местности, которую хорошо знают украинские военные, врагу будет очень непросто. Так что, убеждены аналитики, наступление на Донбассе достигнет кульминации вдоль трассы Е40, частью которой и является автодорога М-03.

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