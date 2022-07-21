Упродовж майже п'яти місяців українські військові мужньо боронять свої землі. Вони не лише відбивають ворога, а й перетворюють окупантів на "двохсотих". Тож список втрат російських військових поповнюється щоденно.

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Директор ЦРУ Вільям Бернс поділився даними статистики, якими володіє відомство. Відразу ж зауважимо, що цифри суттєво відрізняються від тих, якими ми володіємо.

Втрати ворога суттєво перевищують українські

У ЦРУ зауважили, що мовиться про:

близько 15 тисяч убитих російських військових,

і про близько 45 тисяч тих окупантів, які зазнали поранень на війні.

Останні оцінки розвідки США свідчать про близько 15 000 вбитих російських військових і, можливо, втричі більше поранених. Відтак це досить значні втрати,

– наголосив Бернс.

Він не зміг оминути увагою втрати українців на війні. Директор ЦРУ підкреслив, що вони також значні. Але менші, ніж у ворога.

Крім того, очільник відомства наголосив на тому, що воно на регулярній основі надає безліч розвідувальних даних Україні. І це, переконаний він, "ефективно використовують" наші військові.

Можливості ворога значно скорочуються

Про це свідчать аналітичні прогнози Інституту з вивчення війни. Там зауважили, що упродовж наступних тижнів ворожий наступ на Донеччині може зупинитись.

Військові експерти спостерігають упродовж останніх днів, що ворогові складно просуватись. Якщо окупанти й захоплюють якісь нові населені пункти, то мовиться не про цілі міста. Це радше території, які є відносно малозаселеними.

Водночас слід розуміти, що невдовзі на них очікує низка неприємностей і труднощів. Особливо в той момент, коли окупанти таки дійдуть до автошляху М-03 навколо Слов'янська та Бахмута. Ворогові доведеться у такому випадку штурмувати позиції не на відкритій місцевості.

І вже на цій місцевості, яку добре знають українські військові, ворогові буде вкрай непросто. Тож, переконані аналітики, наступ на Донбасі досягне кульмінації уздовж траси Е40, частиною якої і є автошлях М-03.

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