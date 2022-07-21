Фінал відомий наперед

Реальність же така, що вже на сьогодні можна казати, що московія не має потенціалу, щоб збройно перемогти Україну. Особливо, коли на Заході є консенсус щодо того, що московія не повинна перемогти збройно Україну – і під це давали, дають і будуть давати зброю Україні.

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Звичайно, ще можуть бути якісь спорадичні спроби робити наступ, але чисто мілітарно московія ніц не досягне радикально. Чому так, прямо і натяками писав в останні 10 днів.

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московія буде повертатися знову до стратегії комплексного впливу на Україну, де воєнний фактор буде грати роль. Але не вирішальну роль – хоча і в більших масштабах у порівнянні з періодом 2014 – 2021.

Буде спроба дочекатися, коли негативні соціальні й економічні наслідки тривалої війни дадуть про себе знати всередині України, й буде спроба потім це конвертувати в політичні моменти.

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Окремо московія буде намагатися грати на протиріччях в країнах Заходу щодо рівня підтримки України і намагатиметься дочекатися втрати інтересу до великої війни через внутрішні проблеми. Це все буде, зі свого боку, інформаційно використовуватися, щоб тиснути на волю і рішучість українців до подальшого спротиву.

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