Відповідну заяву Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки зробив ввечері 20 липня. Це трапилось на 147 день війни, яку росія почала проти України.

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Боррель назвав суму на зброю для ЗСУ

Жозеп Боррель заявив, що взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів.

Країни-члени ЄС погодилися мобілізувати 5-й транш військової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро для подальшої підтримки Збройних сил України,

– заявив глава дипломатії Євросоюзу.

Він додав, що ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами.

Резніков назвав підсумки "Рамштайн-4"

Олексій Резніков заявив, що відбулась 4 зустріч Контактної групи з питань оборони України більш відомої як формат "Рамштайн".

За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою,

– заявив міністр оборони України.

Пояснив, що позитивним сигналом зустрічі є нові зобов'язання партнерів, які стосуються і суші, і моря, і неба.

Також міністр пригадав, що в черговому пакеті допомоги від США будуть 4 системи М142 HIMARS, які вже впливають на хід бойових дій. Про новий пакет допомоги мають оголосити наступного тижня.

Окрім того, Олексій Резніков запевнив, що у своєму виступі наголосив на трьох пріоритетах України:

зміцнення mission oriented approach ("орієнтований на місію підхід") – Україна просить колег сконцентрувати зусилля на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії. Одна з них – розблокування наших портів та забезпечення безпеки у західній частині Чорного моря;

систематизація роботи з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку ми отримуємо. Мовиться про сотні одиниць, тому потрібна координація багатьох країн у юридичній, фінансовій, організаційній площині та на рівні виробничих потужностей;

активізація наших зусиль із забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги. Зокрема, – пришвидшення процес впровадження "натівської" програми LOGFAS.

Олексій Резніков також пояснив, що країни не відчувають та не відчуватимуть жодної "втоми" від війни в Україні, адже розуміють, що на кону не Україна, а безпека всієї Європи. Також додав, що почув від колег про те, що: