Соответствующее заявление Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности сделал вечером 20 июля. Это произошло на 147 день войны, которую россия начала против Украины.

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Боррель назвал сумму на оружие для ВСУ

Жозеп Боррель заявил, что принял участие в заседании Контактной группы по обороне Украины на уровне министров.

Страны-члены ЕС согласились мобилизовать 5-й транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины,

– заявил глава дипломатии Евросоюза.

Он добавил, что ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами.

Резников назвал итоги "Рамштайн-4"

Алексей Резников заявил, что состоялась 4 встреча Контактной группы по обороне Украины более известной как формат "Рамштайн".

По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, которые включают поставки вооружений, амуниции, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их почувствует враг на поле боя,

– заявил министр обороны Украины.

Объяснил, что положительным сигналом встречи являются новые обязательства партнеров, которые касаются и суши, и моря, и неба.

Также министр напомнил, что в очередном пакете помощи от США будут 4 системы М142 HIMARS, которые уже влияют на ход боевых действий. О новом пакете помощи должны объявить на следующей неделе.