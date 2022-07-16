Какое оружие нужно Украине

Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк. Он подчеркнул, что это оружие нужно "выбивать".

Важно К сожалению, она будет очень дорого стоить, – военный эксперт о ключе к победе Украины в войне

По его словам, то, что нам и миру россияне навязывают мировой кризис и инфляцию, говорит о том, что они предпринимают попытки задавить нас экономически. А также вогнать в состояние ужаса от террора.

Однако задача Украины состоит в том, чтобы все было наоборот. Для этого нам нужно больше HIMARS, танков, противотанковой и противоракетной обороны.

Действительно, то, что россияне больше стреляют ракетами говорит о том, что танки не сработали. Поставки Javelin завели россиян в тупик,

– сказал политолог.

Именно поэтому они сегодня пытаются больше бить ракетами. Следовательно, нам нужно больше противоракетной обороны, самолетов и истребителей.

"Это вещи, которые Украине нужно выбивать, выстаивать, поскольку Запад неоднозначен", – добавил Давидюк.

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Самое эффективное противотанковое оружие: что известно о Javelin

Javelin – это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Его называют одним из основных символов поддержки Украины.

Он предназначен для уничтожения бронетехники, а также защищенных объектов (типа бункера, ДОТ, ДЗОТ) и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов и беспилотников).