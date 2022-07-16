Яка зброя потрібна Україні

Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він наголосив, що цю зброю треба "вибивати".

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За його словами, те, що нам та світу росіяни нав'язують світову кризу та інфляцію, говорить про те, що вони роблять спроби затиснути нас економічно. А також увігнати у стан жаху від терору.

Однак завдання України полягає в тому, щоб усе було навпаки. Для цього нам потрібно більше HIMARS, танків, протитанкової та протиракетної оборони.

Направді, те, що росіяни більше стріляють ракетами говорить про те, що танки не спрацювали. Поставки Javelin завели росіян у глухий кут,

– сказав політолог.

Саме тому вони сьогодні намагаються більше гатити з ракет. Відтак нам потрібно більше протиракетної оборони, літаків та винищувачів.

"Це ці речі, які Україні потрібно виборювати, вистоювати, оскільки Захід неоднозначний", – додав Давидюк.

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Найефективніша протитанкова зброя: що відомо про Javelin

Javelin – це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Його називають одним із основних символів підтримки України.

Він призначений для знищення бронетехніки, а також захищених об'єктів (типу бункера, ДОТ, ДЗОТ) і низьколетючих малошвидкісних цілей (вертольотів і безпілотників).