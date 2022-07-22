Реинкарнация нацистов

Многие из них до сих пор верят в возможность вернуться в зону комфорта – business as usual. Это желание имеет три решения.

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Первое – помочь кремлю реализовать свои планы. Открываем kremlin.ru и читаем статью российского президента: "россияне – нация-образец, украинцы – нация-антипод, которую нельзя терпеть на своих границах". Упоминаем в европейской истории деление на "образец" и "антипод". Включаем производство оборудования для газовых камер и крематориев. Меняем это все на российские нефть и газ. Когда украинцев уничтожат, возвращаемся к usual.

Хрупкий шанс спасти мир

Второе решение – помочь Украине одержать победу на поле боя. Затем помочь им восстановить свою страну. Затем десятилетиями заниматься сначала сдерживанием агрессии кремля, а затем денацификацией россиян и демократизацией россии.

Долго, дорого, обременительно, связано с жертвами и скитаниями. Переплачивать за бензин, отграничивать принятие душа, снижать температуру зимой в своих домах.

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Поэтому многие европейцы, выразив соболезнования Украине, выбирают третий вариант. Ничего не делать. Пусть боятся те, кому это больше всего нужно. Какая сторона победит, и будет новым "as usual". Проблема в том, что это затягивает второе решение и не предотвращает первое – с крематориями и газовыми камерами.

Вспоминаем снова европейскую историю. Умиротворение национал-социалистов не остановило агрессию. И в этот раз не остановит. Сначала крематории пригодятся для украинцев. Затем для словаков, литовцев и поляков. И так до самого Ла-Манша.

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